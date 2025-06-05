❗️Представители из 17 стран приехали в Ялту, чтобы наладить сотрудничество в сфере туризма В Ялте проходит Международная конференция городов Евразии «Потенциал туризма - ставка на наследие».
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❗️Представители из 17 стран приехали в Ялту, чтобы наладить сотрудничество в сфере туризма В Ялте проходит Международная конференция городов Евразии «Потенциал туризма - ставка на наследие».