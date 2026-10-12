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Царьград

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В Краснодаре запретят парковку на улице Октябрьской с 1 ноября

В Краснодаре запретят парковку на улице Октябрьской с 1 ноября

С 1 ноября на отрезке улицы Октябрьской между улицами Упорной и Новой в станице Елизаветинской будет запрещено останавливаться и парковаться с обеих сторон проезжей части.

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