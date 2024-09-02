Танкам, самолетам и боевиков ВСУ приготовиться: ВС РФ обещают Украине «горячий» сентябрь Юлия Соколова1 сентября, символически совпадающий с Днем знаний, российская армия провела своеобразный «урок» для Украины, продемонстрировав силу своих Вооруженных сил.
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