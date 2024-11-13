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Воронежские новости

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Изменения в горбюджете и развитие Воронежа обсудил мэр на заседании гордумы

Изменения в горбюджете и развитие Воронежа обсудил мэр на заседании гордумы

13 ноября мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в очередном заседании городской Думы. На повестку дня были вынесены вопросы внесения изменений в городской бюджет, приватизации муниципальной собственности, а также программ комплексного развития города.

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