"Белоусов за месяц ничего не сделал": Так ли хорош новый министр обороны как его расхваливают? Эксперты пока сомневаются

Не надо катить бочку на Белоусова. Министром он всего лишь месяц. Какой руководитель за такой срок что кардинально менял? Начал хорошо, основательно хочет разобраться, подбирает команду, один Савельев чего стоит. Подождём. Посмотрим. Здоровья и сил Андрею Рэмовичу, верных соратников и надёжных исполнителей его приказов.

Виктор Онегин

Из сообщения понятно что завтра охота на Белоусова не начнётся, Он к борьбе с супер коррупционерами не причастен. Интересно как в будущем тема "Шойгу Белоусов коррупция" будет интерпретироваться ? Борьба с коррупцией в армии тянет выше чем назначение Белоусова. Если её провести полностью и с пристрастием, это и повлияет на гражданское общество, и в целом климат в государственном управлении.