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«Когда мы вернемся в свои квартиры?»: Сроки восстановления дома на Боровой пока неизвестны

«Когда мы вернемся в свои квартиры?»: Сроки восстановления дома на Боровой пока неизвестны

Точные сроки завершения восстановительных работ в доме на Боровой, 6 в Антипихе пока неизвестны - они проводятся в два этапа, сообщил во время встречи с жильцами 5 октября глава Ингодинского района Читы Михаил Шибаев.

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