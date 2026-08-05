Медведково
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Медведково

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В Южном Медведкове стартует конкурс «Лучший Цветник района»

В Южном Медведкове стартует конкурс «Лучший Цветник района»

В районе Южное Медведково объявлен старт конкурса на «Лучший Цветник района». К участию приглашаются все жители, которые любят ухаживать за растениями, создают уют во дворе и хотят поделиться красотой своего палисадника с соседями.

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