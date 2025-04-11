Заккари Рисаше обновил личный рекорд сезона (38 очков) в матче против «Бруклина»

За 35 минут на площадке Рисаше набрал 38 очков, реализовав 15 из 20 бросков с игры, 6 из 11 из-за дуги и 2 из 5 штрафных, а также 4 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
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