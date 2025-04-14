Общественник напомнил, почему выгодно регулярно передавать показания счетчиков

Фото: © «Татар-информ» Отказ от передачи показаний счетчиков не приведет к штрафу, но плата за коммунальные услуги будет начисляться сначала по среднему потреблению, а затем по нормативам с повышающим коэффициентом.
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