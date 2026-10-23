Каждый третий россиянин за год увеличил свои траты на здоровье. Об этом сообщает Вечерняя Москва. Почти половина участников опроса признались, что при обращении к врачу больше всего беспокоятся о стоимости лечения.
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