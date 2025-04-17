Битва за Курский Горнальский монастырь продолжается: враг контратакует. Морские пехотинцы группировки войск «Север» вчера ворвались и заняли большую часть Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, закрепившись на территории святыни в Суджанском районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии