Что рухнуло на московскую трассу под Калугой? Источник сообщил подробности

Источник выяснил тип беспилотника, рухнувшего и взорвавшегося на московской трассе под Калугой.По данным информатора SHOT, под Калугой упал советский Ту-141 "Стриж" Сообщается, что боевики ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе.