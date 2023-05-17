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Что рухнуло на московскую трассу под Калугой? Источник сообщил подробности

Что рухнуло на московскую трассу под Калугой? Источник сообщил подробности

Источник выяснил тип беспилотника, рухнувшего и взорвавшегося на московской трассе под Калугой.По данным информатора SHOT, под Калугой упал советский Ту-141 "Стриж" Сообщается, что боевики ВСУ переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе.

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