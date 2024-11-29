Три нижегородских предприятия принимают участие в международной выставке древесины и изделий из дерева в Египте

Три нижегородских производителя изделий из древесины и оборудования для деревообработки на льготных условиях принимают участие в выставке Cairo Woodshow 2024, которая проходит с 28 по 30 ноября 2024 года в Каире.
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