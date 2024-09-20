Украина доигралась: Венгрия отказывается от транзита газа из России

Проблема транзита газа через Украину больше не касается Венгрии, поскольку есть «Турецкий поток». Венгрия заявила о готовности отказаться от транзита российского газа через территорию Украины после 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии