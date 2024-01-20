Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 280 солдат на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки "Центр" российских войск при поддержке огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения Вооруженных сил Украины и 5-й бригады национальной гвардии Украины.
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