Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбой купить ПВО для Украины

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что просит страны объединения закупить средства противовоздушной обороны (ПВО) для киевского режима в случае, если данное вооружение, предназначенное для передачи ВСУ, закончится.
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