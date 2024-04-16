Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбой купить ПВО для Украины

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о том, что просит страны объединения закупить средства противовоздушной обороны (ПВО) для киевского режима в случае, если данное вооружение, предназначенное для передачи ВСУ, закончится.