О погоде на полуострове Действует предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явленияхДнем и до конца суток 15 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
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