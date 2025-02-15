О погоде на полуострове Действует предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явленияхДнем и до конца суток 15 февраля в Крыму ожидается дождь, мокрый снег, вечером переходящий в снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица.