Спикер ГД Володин: США продолжают толкать киевский режим на новые преступления

Власти США осуждают авиаудары России в рамках спецоперации на Украине, но тот же Белый дом закрывал глаза на обстрелы украинскими военными жителей Донбасса, которые жили без воды и света более восьми лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.