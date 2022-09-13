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Спикер ГД Володин: США продолжают толкать киевский режим на новые преступления

Спикер ГД Володин: США продолжают толкать киевский режим на новые преступления

Власти США осуждают авиаудары России в рамках спецоперации на Украине, но тот же Белый дом закрывал глаза на обстрелы украинскими военными жителей Донбасса, которые жили без воды и света более восьми лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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