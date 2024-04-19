«Закончить учебку и вернуться в Сеул»: стало известно, что планирует Джей-Хоуп, Джин и Шуга из BTS

Вчера главный танцор BTS Джей-Хоуп (J-Hope) отметил год с начала службы. Поклонники по всему миру поздравили айдола и с удовольствием отметили, что, несмотря на его зачисление в армию, этот период был насыщен во всех смыслах.
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