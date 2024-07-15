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Царьград

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В CNN узнали детали разговора Байдена и Трампа после покушения

В CNN узнали детали разговора Байдена и Трампа после покушения

Разговор бывшего и действующего президентов был недолгим, но уважительнымПосле того, как Дональд Трамп пережил покушение, он переговорил с Джо Байденом.

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