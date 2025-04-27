Доллар демонстрирует худшие результаты за первые 100 дней президентства США с момента пребывания Ричарда Никсона в Белом доме

За первые 100 дней после вступления Дональда Трампа в должность доллар подешевел примерно на 9 % по основному индексу, что стало худшим показателем с эпохи ухода США от золотого стандарта при Ричарде Никсоне.
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