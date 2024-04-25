Жители города с нетерпение ждут, когда снова станут частью русских территорий – подполье.Те жители Херсона, которые ранее были ярыми сторонниками Украины, в настоящее время с нетерпением ждут, когда эта территория снова вернется в состав России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии