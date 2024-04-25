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В Херсоне даже «ждуны» теперь молятся о скорейшем возвращении России

В Херсоне даже «ждуны» теперь молятся о скорейшем возвращении России

Жители города с нетерпение ждут, когда снова станут частью русских территорий – подполье.Те жители Херсона, которые ранее были ярыми сторонниками Украины, в настоящее время с нетерпением ждут, когда эта территория снова вернется в состав России.

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