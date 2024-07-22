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Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
по-моему это всё уже даже маленькие дети понимают. возьмите любого российского чиновника, который кричит про &quot;вражеский запад, нато&quot; и т.д., и про то, какой он патриот (вроде всяких володиных, матвиенко и т.п.), и поставьте перед выбором - его статус, деньги, положение или патриотизм, с лишением всех плюшек. думаю, весь патриотизм там испарится через 0,1 с.
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10 час.
Николай Артамонов
&quot;Все кто находился у руля&quot; видели этого &quot;хитромудрового дворника&quot; с ярко выраженными западными аппетитами и с нескрываемым негативным отношением ко всему русскому,но продолжали кормить его &quot;с ложечки&quot;.А теперь проснулись!!!Ах,Аха-ха!!
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