Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.
Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию
Комментарии
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Игорь Михайлович
по-моему это всё уже даже маленькие дети понимают. возьмите любого российского чиновника, который кричит про "вражеский запад, нато" и т.д., и про то, какой он патриот (вроде всяких володиных, матвиенко и т.п.), и поставьте перед выбором - его статус, деньги, положение или патриотизм, с лишением всех плюшек. думаю, весь патриотизм там испарится через 0,1 с.
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10 час.
Николай Артамонов
"Все кто находился у руля" видели этого "хитромудрового дворника" с ярко выраженными западными аппетитами и с нескрываемым негативным отношением ко всему русскому,но продолжали кормить его "с ложечки".А теперь проснулись!!!Ах,Аха-ха!!
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8 час.
Александр Платов
При нынешней власти допускают и выпускают - только таких! Других они - не держат и не подпускают.
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8 час.
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