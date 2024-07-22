Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Игорь Михайлович

по-моему это всё уже даже маленькие дети понимают. возьмите любого российского чиновника, который кричит про "вражеский запад, нато" и т.д., и про то, какой он патриот (вроде всяких володиных, матвиенко и т.п.), и поставьте перед выбором - его статус, деньги, положение или патриотизм, с лишением всех плюшек. думаю, весь патриотизм там испарится через 0,1 с.