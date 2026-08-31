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Jeland J6 4x4: почему после тест-драйва Haval Jolion перестал казаться мне очевидным выбором

Jeland J6 4x4: почему после тест-драйва Haval Jolion перестал казаться мне очевидным выбором

Российский автомобильный рынок за последние несколько лет пережил настоящую трансформацию. Когда привычные европейские и японские бренды ушли, их место начали занимать новые имена, в которых порой сложно разобраться даже опытному автомобилисту.

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