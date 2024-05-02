Экс-главу села в Челябинской области будут судить за получение откатов

Бывший глава администрации Фершампенуаза предстанет перед судом за получение взяток. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Фершампенуазского сельского поселения (административный центр Нагайбакского района).