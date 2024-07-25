Идентичное сомнение: взрыв машины в Москве оказался схож с покушением на экс-сотрудника СБУ

Самодельное взрывное устройство, с помощью которого 24 июля в Москве подорвали машину российского военнослужащего, оказалось аналогично тому, что использовалось при покушении на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в апреле этого года.
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