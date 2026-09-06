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Мостовой забил в дебютном матче за «Локомотив» с паса Комличенко – это его 1-й гол в 2026-м. Андрей нанес единственный удар в створ ворот «Балтики»

Андрей Мостовой забил победный гол в дебютном матче за « Локомотив ». 28-летний атакующий полузащитник, арендованный железнодорожниками у « Зенита », отличился 85-й минуте матча 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:0).

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