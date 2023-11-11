Защищавший левый берег Днепра Арсаланов рассказал, как ВСУ пытались уничтожить своих

Старший лейтенант Золто Арсаланов, который удостоился государственной награды от министра обороны РФ Сергея Шойгу, рассказал, как ему удалось силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» уничтожить военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии