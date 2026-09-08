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Живая традиция: в Осташкове показали древнюю технологию кубовой набойки

Живая традиция: в Осташкове показали древнюю технологию кубовой набойки

Сотрудники Тверского областного Дома народного творчества провели повторную фольклорно‑этнографическую экспедицию в Осташков — она стала продолжением системной работы по изучению объекта нематериального этнокультурного достояния «Технология кубовой и верховой набойки».

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