Сердечные поздравления: выставочная Москва подготовилась к 14 февраля

Столичные галеристы планируют максимально монетизировать День святого Валентина – 2024. Ася Заславская покажет проект «1415» в пространстве школы masters, в галерее «Тираж 1/1» откроется персональная выставка Натальи Касаткиной.
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