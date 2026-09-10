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Царьград

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"Газпром" спонсирует "нетвойнистов": Назовём, как минимум, два имени

"Газпром" спонсирует "нетвойнистов": Назовём, как минимум, два имени

Газпром — это уникальная корпорация, обладающая даже собственной "культурной политикой": инвестиции в социальные проекты и развитие медиабизнеса.

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