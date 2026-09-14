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Царьград

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В Домне осветили дорогу к школе и установили светофоры Т.7

В Домне осветили дорогу к школе и установили светофоры Т.7

На дороге, ведущей к школе, станции и магазинам в Домне, появилось современное наружное освещение. Информация об этом размещена в МАКС-канале «Минтранс Забайкалья».

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