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Иркутск Сегодня

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Городской конкурс «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья!» прошел в Братске

Городской конкурс «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья!» прошел в Братске

Накануне на картодроме «Ангара» в Братске состоялся традиционный семейный конкурс по безопасности дорожного движения, — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Братское».

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