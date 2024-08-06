В Башкирии из-за возгорания газовоздушной смеси погибли люди

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 217 Уголовного Кодекса России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на региональное СУ СК РФ.