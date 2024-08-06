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В Башкирии из-за возгорания газовоздушной смеси погибли люди

В Башкирии из-за возгорания газовоздушной смеси погибли люди

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 217 Уголовного Кодекса России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лицам), сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

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