Облигации ФПК «Гарант-Инвест» рухнули после отзыва лицензии у банка группы

Биржевые облигации Финансово-промышленной группы «Гарант-инвест», чей одноименный банк лишился лицензии 26 декабря в четверг резко подешевели в начале торговой сессии после новости об отзыве лицензии у банка, входившего в группу, свидетельствуют данные Московской биржи.