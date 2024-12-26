Облигации ФПК «Гарант-Инвест» рухнули после отзыва лицензии у банка группы

Биржевые облигации Финансово-промышленной группы «Гарант-инвест», чей одноименный банк лишился лицензии 26 декабря в четверг резко подешевели в начале торговой сессии после новости об отзыве лицензии у банка, входившего в группу, свидетельствуют данные Московской биржи.
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