Российская теннисистка рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о вспышке вируса на турнире в Дубае. «Многие девочки подхватили вирус, и я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни», — поделилась она.
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