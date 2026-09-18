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UNI резко вырос, но вместе с интересом покупателей увеличивается давление предложения

UNI продемонстрировал одно из самых сильных восстановлений за год, поднявшись примерно с $3 до $9. Однако динамика ончейн-показателей указывает на изменение характера роста: одновременно с усилением импульса увеличивается объем потенциального предложения на рынке.

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