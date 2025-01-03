О месторождении лития, которое Россия забрала у СШАЧто досталось (https://greenstartpoint.ru/chernoviklitij-senator-lindsi-grem-oblomis/) России вместе с поселком Шевченко.
О месторождении лития, которое Россия забрала у США
Комментарии
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николай костин
А вы говорите, что борьба с бандеровщиной.
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16 час.
Надежда
Скорее всего, циничная мразь зелька уже договорился о продаже запасов в этом месторождении и получил задаток, а теперь готов положить последних подростков за свою мошну!((😡
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14 час.
Алексей Сафронов
Есть хороший повод перерыть всю руину под видом поиска редкоземов итд, чтоб 99% бывшей неньки превратилась овраги, ямы и шахты непригодные для проживания.
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11 час.
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