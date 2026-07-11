Патрушев: если не будет сильного флота, не будет и России

России нужен мощный военно-морской флот, иначе западные государства «задушат» страну экономически. Об этом помощник главы российского государства Николай Патрушев сказал в беседе с информационной службой «Вести».
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