В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о том, планирует ли глава государства совершить поездку в новые регионы страны до президентских выборов.
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