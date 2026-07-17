U.S. Expands Iran Strikes as Tehran Retaliates Across the Gulf

US forces stepped up attacks on Iranian sites, reportedly striking key bridges, railways, and an airport, prompting retaliatory action by Tehran, even while the White House said talks between the warring sides were still under way and that diplomacy remained a viable option.
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