Два человека погибли из-за массового отравления алкоголем в Иркутской области

Вахтовики решили выпить после работы. Трое в больнице, двое погибли.фото: vk.com/a_beglov--> Два человека погибли, трое попали в больницу после распития алкоголя в Жигалово Иркутской области, сообщает 8 декабря пресс-служба областного управления СК РФ.
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