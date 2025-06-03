Зампредседателя ВК НПКСК посетила Узбекистан и приняла участие во 2-м китайско-узбекском межрегиональном форуме

Ташкент, 2 июня /Синьхуа/ -- С 1 по 2 июня заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Шэнь Юэюэ посетила с визитом Узбекистан и приняла участие во 2-м китайско-узбекском межрегиональном форуме, на котором выступила с речью.