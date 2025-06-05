Франция и Бельгия ставят Брюсселю газовый ультиматум

Статистика, которая бьёт тревогу По данным Gas Infrastructure Europe на 31 мая в подземных хранилищах Европы всего 48,6 млрд кубометров активного газа, это на 21,8 млрд меньше, чем год назад, то есть почти вполовину.
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