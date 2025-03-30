Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США ведут дискуссии о редкоземельных металлах

О начале дискуссий России и США на тему проектов по редкоземельным металлам (РЗМ) сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.