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Закон, порядок, государство

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На Сахалине бойцы армейского корпуса ВВО отрабатывают действия по захвату опорных пунктов условного противника

На Сахалине бойцы армейского корпуса ВВО отрабатывают действия по захвату опорных пунктов условного противника

На полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов - участников боевых действий, военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп по полю боя.

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