Президент США Джо Байден чертыхнулся в ходе выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор, сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию Белого дома.
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