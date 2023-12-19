Президент США Джо Байден чертыхнулся в ходе выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда страны Сандре О'Коннор, сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию Белого дома.