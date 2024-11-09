Бенфика – Порту где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Португалии 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, сыграют Бенфика и Порту в 11 туре Чемпионата Португалии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».