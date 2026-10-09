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Мировое обозрение

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Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт

Три человека погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда, повреждён самолёт

Главное в тезисах: Тезис 1: В результате двух атак на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября погибли три подданных Саудовской Аравии, ещё несколько человек, включая иностранцев, получили ранения.

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