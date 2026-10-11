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Аргументы и Факты

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Белорусская армия приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран»

Белорусская армия приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран»

Вооруженные силы Белоруссии приняли на вооружение отечественный лазерный комплекс «Шафран», предназначенный для борьбы с беспилотниками на расстоянии сотен метров.

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